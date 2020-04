Kinos müssen in Corona-Zeiten quer durch die Republik geschlossen bleiben. Esslingens Kommunales Kino sieht einen Weg, dennoch gemeinsamen Filmgenuss zu ermöglichen. Die Idee, ein Autokino zu etablieren, findet viel Beifall.

Esslingen - Quer durch die Republik müssen die Kinos in diesen Corona-Zeiten geschlossen bleiben. Film-Fans bedauern das – den Betreibern beschert die Schließung ihrer Häuser handfeste wirtschaftliche Probleme. Die Not macht jedoch erfinderisch: Weil die wenigen Autokinos, die bis heute existieren, weiter betrieben werden dürfen und deshalb boomen, möchte Esslingens Kommunales Kino diesen Trend aufgreifen. „Wir wollen die Zeit, bis wir wieder gefahrlos öffnen dürfen, so gut wie möglich nutzen und haben uns nach Möglichkeiten umgeschaut, ein Autokino zu organisieren“, erzählen die Koki-Geschäftsführer Sibylle Tejkl und Stefan Hart. Tagelang hielten die beiden nach einem geeigneten Gelände Ausschau – im Esslinger Stadtteil Weil wurden sie fündig: Dort bietet das Neckar Center seinen Kunden ein großzügiges Parkhaus an – auf dem obersten Parkdeck ist Platz, um eine Leinwand aufzustellen. Und weil auch die Geschäftsführung des Einkaufszentrums von der Idee angetan ist, würde die Koki-Crew gerne so rasch wie möglich loslegen. Die Infrastruktur ist vorhanden, ein erster Testlauf ist bereits geplant. „Wenn es nach uns geht, könnten wir schon am Montag loslegen“, versichert Sibylle Tejkl. Doch bis dahin ist noch das eine oder andere zu regeln. Dass die Idee Potenzial birgt, ist für Stefan Hart keine Frage: „Wir könnten uns gut vorstellen, dass auch andere Veranstalter und sogar die Kirchen eine solche Möglichkeit gerne nutzen.“