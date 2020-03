1 Martin Mezger Foto: Roberto Bulgrin

Die Corona-Krise hat das alltägliche Leben beinahe über Nacht auf den Kopf gestellt. EZ-Redakteur Martin Mezger macht sich dazu seine eigenen Gedanken.

Esslingen - Keine Frage, Katastrophen haben erzieherische Wirkung. Die Deutschen zum Beispiel haben vor rund 80 Jahren einen verheerenden Krieg angefangen und einen ungeheuren Völkermord begangen, um sich danach der staunenden Welt als wackere Antifaschisten und Vorzeige-Demokraten zu präsentieren. Auch bei nicht selbstverschuldeten Katastrophen stellt sich der Läuterungseffekt ein, wie die derzeit grassierende Corona-Epidemie beweist. Denn die damit verbundene Stubenhockerei offenbart nicht nur die spirituelle Dimension innerhäuslicher Askese, bietet nicht nur die heilsame klösterliche Erfahrung, auf was man alles verzichten kann. Sogar auf Klopapier. Mehr noch führt die Kombination von Isolationsfolter und Lagerkoller zur wundersamen Verwandlung unwilliger Trägheit in eifrigen Aktivismus, zu einem echten erzieherischen Reifeschub, einer sinn- und zweckhaften Umwertung aller Werte: Bislang möglichst verschmähte Handlungen werden zu Höhepunkten des Tages. Zum Beispiel Müll runterbringen. Unter genervten Homeoffice-Eltern und ihren schulbefreiten Kindern ist ein schöner Wettstreit entbrannt, wer heute zur Tonne darf. Und nicht nur das: Spontan meldet sich der 14-jährige Nerd, den sonst keine elterliche Gewaltandrohung vom Bildschirm wegkriegt, zum Gang in den Supermarkt. Mit motzigem Schneid fährt die Schwester – vor Corona dauergechillt bis zum Scheintod – dazwischen: „Wenn der heute geht, will ich aber morgen.“ Selbst gemeine Hausarbeit wird plötzlich supergeil: Abwaschen, Aufwischen, Staubsaugen – alles begehrte Höhepunkte. Danke, Corona. Aber was bleibt, wenn der Spuk vorbei ist?