1 Lange vor Corona hat Esslingens Stadtbücherei ihr Online-Angebot konsequent ausgebaut. Foto: Robin Rudel

Esslingens Stadtbücherei ist für viele die zentrale Anlaufstelle in der Stadt. Doch in Zeiten von Corona bleiben die Türen verschlossen. Damit die Kunden weiter mit Lesestoff und Informationen versorgt sind, werden digitale Angebote verstärkt in den Fokus gerückt. Das wissen Schüler besonders zu schätzen.

Esslingen - Rund 1000 Bücher-Freunde besuchen Tag für Tag die Esslinger Stadtbücherei, doch in Corona-Zeiten ist auch dort alles anders: Wo sich sonst das Publikum drängelt, stehen Bücher und andere Medien derzeit unbeachtet in den Regalen. Genau wie andere Kultureinrichtungen musste die Esslinger Stadtbücherei ihren Publikumsbetrieb einstellen, um Ansteckungsrisiken keinen Raum zu bieten. Doch auch wenn die Türen verschlossen sind, geht die Arbeit weiter. Vor allem setzen Bücherei-Leiterin Gudrun Fuchs und ihr Team in diesen Tagen auf ihre digitalen Möglichkeiten: „Wir haben unsere Online-Angebote in den letzten Jahren ausgebaut. Das zahlt sich nun aus.“ Besonders Schülerinnen und Schüler, die am Ball bleiben oder sich auf Prüfungen vorbereiten wollen, werden auf digitalen Wegen unterstützt.