Berkheim ist ein Esslinger Stadtteil zum Abheben: Er hat viele Extras zu bieten. Er hat aber auch seine Probleme – etwa beim Verkehr und der Nahversorgung. Doch die Berkheimer blicken auch auf eine über 830-jährige Geschichte zurück.















Die Flughöhe ist in diesem Esslinger Stadtteil besonders hoch. Denn die Berkheimer haben den Spitznamen „die Meisen“. Warum eigentlich? Ist es eine Anspielung auf Vogelfang oder -haltung in dem Ort? Wird damit die Liebe der Einwohner zu ihrem Wald angedeutet, in dem sie gerne Vogelstimmen lauschen? Oder gelten die Berkheimer als besonders sangesfreudig und lebensfroh? Die Quellen im Stadtarchiv Esslingen nennen verschiedene Gründe für die Namensgebung. Eindeutig nachweisbar ist der Ursprung aber wohl nicht.