1 Birgit Schult und die Geschäftsführer Frieder Stehle-Lukas und Margit Kees-Baumann (von links) freuen sich auf die Eröffnung der Außenstelle in Ostfildern. Foto: Roberto Bulgrin

Der mobile Pflegedienst des Alten- und Krankenpflegevereins Nikolaus-Cusanus-Haus eröffnet am Mittwoch seine erste Außenstelle in Ostfildern. Die aktuelle Situation sorgt aber für leichte Probleme.

Ostfildern - Jeder Mensch träumt doch davon, dass er bis zum Lebensende in der angestammten Umgebung bleiben kann“, sagt Birgit Schult. Sie ist Projektmanagerin Pflege bei der ambulanten Kranken- und Altenpflege Nikolaus-Cusanus-Mobil. Am morgigen Mittwoch will der Stuttgarter Verein, der seit 2014 mit einem mobilen Pflegedienst im Stadtgebiet unterwegs ist, deshalb seine neue Außenstelle im Ostfilderner Stadtteil Scharnhauser Park eröffnen.

Ein paar Patienten haben sie schon. Dazu gehört die neue Demenz-WG in Nellingen (die EZ berichtete), in der 19 Mitarbeiter für die Pflege der Bewohner zuständig sind. Vier weitere Mitarbeiter werden mit dem Auto in Ostfildern unterwegs sein und die Menschen zu Hause versorgen. Birgit Schult ist zufrieden: „Es haben sich schon recht viele Leute auf unsere Ausschreibung hin gemeldet“, sagt sie. Selbstverständlich sei das heutzutage nicht mehr. „Wir hoffen aber, dass es noch ein paar mehr werden.“

Namensgeber lebte im 15. Jahrhundert

Durch die Corona-Pandemie hat sich der Zeitplan zwar nicht verschoben, aber einige Probleme haben sich dennoch ergeben. „Die Autos konnten noch nicht ausgeliefert werden und auch auf die Möbel warten wir noch“, sagt Frieder Stehle-Lukas, der Geschäftsführer des Ressorts Betreutes Wohnen. Aber vorerst könne man sich mit Autos aus der Stuttgarter Hauptstelle behelfen. „Wir starten jetzt unter erschwerten Bedingungen.“

Der Verein Nikolaus-Cusanus-Haus entstand 1983 aus Überlegungen in der Filderklinik. Weil sich damals in Filderstadt kein geeignetes Baugrundstück fand, kam man schließlich über die Stadt Stuttgart an das Grundstück in Birkach, auf dem das Hauptgebäude heute steht. Im Jahr 1992 zogen die ersten Bewohner ein. Es gehe stets darum, „die ganzheitliche Betreuung und Pflege des alten Menschen, die Begleitung des Sterbenden beim Schwellenübertritt, die Pflege des künstlerischen, sozialen und religiösen Lebens“ zu ermöglichen, heißt es auf der Internetseite des Vereins. Dahinter steht das Menschenbild von Rudolf Steiner (1861 bis 1925), auf dessen Arbeit auch Waldorfschulen beruhen. Der Namensgeber ist Kardinal Nikolaus Cusanus (1401 bis 1464), der in seiner Geburtsstadt Kues an der Mosel ein Altenheim baute, das noch heute steht.

Von Körperpflege bis Haushalt

Die neue Zweigstelle in Ostfildern liegt in der Herzog-Carl-Straße 2 im Scharnhauser Park und wird künftig der Start- und Endpunkt für die Touren der Mitarbeiter sein. Außerdem haben dort die Angehörigen oder die Patienten selbst eine Anlaufstelle in ihrer Nähe. „Anfangs wird sie vermutlich aber noch nicht immer besetzt sein, also ist es besser, anzurufen“, sagt Stehle-Lukas.

Auch die Versorgung mit Essen durch den Pflegedienst werde am Anfang wahrscheinlich noch nicht möglich sein. „Wir bemühen uns aber, dass das so schnell wie möglich sichergestellt ist“, sagt Margit Kees-Baumann, Geschäftsführerin des Ressorts Pflege. Zu den Aufgaben des Pflegedienstes gehören die Leistungen der ambulanten Pflege, zum Beispiel Hilfe beim Aufstehen oder der Körperpflege, aber auch medizinische Krankenpflege wie die Verabreichung von Medikamenten oder das Anziehen von Kompressionsstrümpfen. Dazu kommen anthroposophische Pflegeleistungen wie Heilbäder.

Außerdem helfen die Mitarbeiter des Pflegedienstes auf Wunsch im Haushalt und begleiten die Patienten im Alltag. Eine solche Alltagsbegleitung könne ein sanfter Einstieg sein, wenn die Patienten langsam feststellen, dass sie sich im Alltag nicht mehr ganz so gut zurechtfinden wie bisher. „Man kann ganz viel tun und organisieren, sodass die Versorgung im eigenen Zuhause gewährleistet ist“, findet Birgit Schult.

Der Pflegedienst ist ab sofort für Interessierte zu erreichen. Grundsätzlich können sich auch Menschen melden, die noch keine Pflegeeinstufung haben.

Informationen gibt es unter Telefon 0711/34217900, per E-Mail an ostfildern@n-c-h.de oder im Internet unter www.n-c-h.de