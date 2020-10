Unfall in Dettenhausen Radlader kracht in Linienbus – Busfahrer ringt mit dem Tod

Der Fahrer eines Radladers ist am Mittwoch in Dettenhausen im Kreis Tübingen unterwegs, als er wohl den Vorrang eines Linienbusses missachtet und in den Bus kracht. Der 39-jährige Busfahrer wird schwer, zwei Fahrgäste leicht verletzt.