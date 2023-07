1 Der Blick vom Berg reicht auf die Filderbene und bis zur Schwäbischen Alb. Foto: Barbara Scherer

Wälder, Sport, Freizeit und fantastische Ausblicke – das macht die Esslinger Stadtteile Liebersbronn, Hegensberg, Kimmichsweiler und Oberhof aus.















Der Stadtteil Berg ist aus vielen einzelnen Stadtteilen, die ihre Eigenheiten behalten haben, zusammengewachsen. Ihnen ist gemein, dass sie an Esslingens höchster Stelle liegen. Liebersbronn, Hegensberg, Oberhof, Kimmichsweiler – in dieser Reihenfolge geht es stetig nach oben, bis man zur Römerstraße auf dem Schurwald gelangt, Esslingens höchstem Punkt mit mehr als 500 Metern. Die Höhe über dem Neckartal hat auch in grauer Vorzeit die Menschen angezogen. Siedlungsspuren an der Römerstraße deuten auf römische Bewohner hin. Davor haben Kelten ihre Spuren in der Viereckschanze hinterlassen, auch Zeugnisse aus der Jungsteinzeit und der Bronzezeit finden sich dort. Die Römerstraße war immer ein wichtiger Verkehrsweg. Wein aus dem unteren Remstal wurde dort transportiert, weswegen die Straße auch Weinstraße genannt wurde. Die erste Pflasterung erhielt sie bereits 1915.