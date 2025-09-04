Leben am Existenzminimum: Bürgergeld kann jeden treffen –Tabea B. weiß, wie hart das Leben dann ist

Simone Käser 04.09.2025 - 14:45 Uhr , aktualisiert am 04.09.2025 - 14:45 Uhr

Bürgergeld kann jeden treffen –Tabea B. weiß, wie hart das Leben dann ist

Bürgergeld macht einsam und schürt Ängste, sagt Tabea Böhler (Symbolfoto).

Tabea Böhler muss im Monat mit 250 Euro auskommen. Ohne Tafelladen wäre sie aufgeschmissen. Wie kommt die junge Frau klar, und was würde sie sich von der Politik wünschen?











Tabea Böhler heißt nicht wirklich Tabea Böhler. Dass sie um die 30 Jahre alt ist, ist auch nicht sicher, und zu ihrem aktuellen Wohnort hat die junge Frau mit den großen Brillengläsern und den langen Haaren keine weiteren Angaben gemacht. Dafür hat sie ziemlich genau und sehr authentisch darüber berichtet, wie sie sich als Bürgergeldempfängerin fühlt – nämlich einsam, ängstlich und voller Scham. „Es ist hart, so zu leben. Die Würde leidet enorm.“