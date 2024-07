Lazi-Akademie in Esslingen: Teamarbeit und konstruktive Kritik werden groß geschrieben

1 Studierende der Lazi-Akademie bereiten dieser Tage gemeinsam mit der Kuratorin Ricarda Geib (links) die Werkschau der Prüfungsarbeiten vor. Foto: /Gaby Weiß

An der privaten Lazi-Akademie für visuelle Kommunikation in Esslingen werden rund 100 Studierende zu Filmemachern, zu Grafik-, Foto-, Medien- oder Kommunikationsdesignern ausgebildet. Jetzt präsentieren sie ihre Arbeiten es einer Werkschau.











„Am Anfang wird man geleitet, später wird man begleitet, dann wird man freigelassen und macht sein eigenes Ding.“ So beschreibt Luis Seybold seine Ausbildung an der Esslinger Lazi-Akademie. Am Wochenende wird der angehende Fotodesigner gemeinsam mit 48 weiteren Studierenden in einer Werkschau der Öffentlichkeit seine Abschlussarbeit präsentieren.