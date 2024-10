Lauterbach in der Medius-Klinik: Hoher Besuch in Nürtingen – Hat er Einfluss auf die Krankenhausreform?

Hoher Besuch in Nürtingen – Hat er Einfluss auf die Krankenhausreform?

Lauterbach in der Medius-Klinik

1 Landrat Marcel Musolf begrüßt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Sozialminister Manfred Lucha (von links). Foto: Ines Rudel

Gesundheitsminister Karl Lauterbach besuchte am Wochenende zusammen mit Ministerpräsident Kretschmann und Sozialminister Lucha die Medius-Klinik in Nürtingen. Es zeigte sich, dass die Krankenhausreform noch auf wackeligen Beinen steht.











Große Betriebsamkeit herrschte in der Zentralen Notaufnahme (ZNA) der Nürtinger Medius-Klinik, obwohl sie doch erst im November in Betrieb gehen soll. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach besuchte zusammen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann und dem baden-württembergischen Sozialminister Manfred Lucha am Samstag das Krankenhaus auf dem Säer – gefolgt von einem Tross aus Lokal- und Landespolitikern, Journalisten, Sicherheitsleuten sowie Vertretern der Klinik.