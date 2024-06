Lauter Knall in Kohlberg: Unbekannter sprengt Zigarettenautomat

1 Die Polizei ermittelt in Kohlberg. Dort wurde ein Zigarettenautomat aufgesprengt. Foto: dpa/Jens Büttner

Ein Unbekannter hat in Kohlberg (Kreis Esslingen) in der Nacht auf Dienstag einen Zigarettenautomaten gesprengt und ausgeplündert. Bei der Suche der Polizei nach dem Täter war unter anderem ein Hubschrauber im Einsatz. Bislang blieb sie ohne Erfolg.











Durch einen lauten Knall mitten in der Nacht sind Anwohnerinnen und Anwohner im Bereich der Hardstraße in Kohlberg aus dem Schlaf gerissen worden. Wie die Polizei berichtet, hat ein Unbekannter einen Zigarettenautomaten, der sich an der Einmündung zur Mörikestraße befindet, gesprengt und ausgeplündert. Der Vorfall ereignete sich am frühen Dienstagmorgen gegen 2.25 Uhr.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zeugen haben laut Polizei in der Folge einen etwa 25 bis 30 Jahre alten, maskierten Mann gesehen, der Gegenstände vom Boden aufgehoben, in ein Behältnis gepackt haben und dann durch ein Gebüsch in Richtung Sportheim geflüchtet sein soll. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung, zu der neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, sei bislang erfolglos verlaufen. Der Unbekannte wird als etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er soll dunkel gekleidet gewesen sein, vermutlich mit einer Sturmhaube maskiert und ein Behältnis mit sich geführt haben. Zur Höhe des Sachschadens und zum Diebesgut lägen noch keine Erkenntnisse vor.

Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen habe die Ermittlungen aufgenommen und prüfe insbesondere, ob ein Zusammenhang mit gleichartigen Delikten in der vergangenen Zeit im Raum Nürtingen bestehe. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 07 11/39 90-0 oder 070 22/92 24-0.