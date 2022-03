1 Für die Knalle sollen Überschallflugzeuge verantwortlich gewesen sein. (Symbolbild) Foto: imago images / Sven Eckelkamp/via www.imago-images.de

Stuttgart - Am Freitagnachmittag haben zwei laute Knalle die Bürgerinnen und Bürger im Raum Stuttgart aufgeschreckt.

Kurz vor 14 Uhr waren die beiden heftigen Knalle, die in einem Abstand von wenigen Sekunden ertönten, in Stuttgart und den Kreisen Ludwigsburg, Esslingen, Böblingen, dem Rems-Murr-Kreis und darüber hinaus zu hören.

Kurze Zeit später gingen bei der Polizei zahlreiche Anrufe von besorgten Menschen ein. Die Ludwigsburger Polizei hat nun Entwarnung gegeben. Bei den beiden Geräuschen soll es sich um den Überschallknall zweier Flugzeuge handeln, es bestand also keine Gefahrensituation.

Das Luftfahrtamt der Bundeswehr war für eine Stellungnahme nicht mehr zu erreichen. Demnach ist nichts Näheres zu den Gründen des Überschall-Flugs bekannt. „Die Flugmanöver standen nicht in Zusammenhang mit der aktuellen Situation in der Ukraine“, sagte der Ludwigsburger Polizeisprecher Peter Widenhorn. Mutmaßlich sei die Wetterlage am Freitagnachmittag mit verantwortlich dafür gewesen, dass der Knall so weithin hörbar war.