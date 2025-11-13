Laut Polizei „gefährlicher Ort“: Ist diese Autobahn-Rastanlage bei Stuttgart eine Hochburg der Kriminalität?
7
Großkontrolle im April 2025: Polizei und Mitarbeitende mehrerer Behörden überprüfen sicherheitsrelevante Aspekte im Straßenverkehr auf der Rastanlage Sindelfinger Wald. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz

Teile von acht Städten im Land gelten als „gefährliche Orte“ – und der Rasthof Sindelfinger Wald an der A 8, mit Hunderten Straftaten. Was steckt dahinter?

Sieht so etwa der gefährlichste Autobahn-Rastplatz in Baden-Württemberg aus? Mitten im Wald, die Sonne scheint an diesem Morgen auf eine ruhige Szenerie. Viele Lastwagen stehen in Reih und Glied, die Fahrer haben hier die Nacht verbracht. Manche Motoren laufen, um die Kälte zu vertreiben. Die Kennzeichen stammen fast ausschließlich aus Polen und Rumänien. Autofahrer holen sich einen Kaffee oder biegen schnell auf die Toilette ab. Alles friedlich auf den ersten Blick.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.