Laut Polizei „gefährlicher Ort“: Ist diese Autobahn-Rastanlage bei Stuttgart eine Hochburg der Kriminalität?

Ist diese Autobahn-Rastanlage bei Stuttgart eine Hochburg der Kriminalität?

7 Großkontrolle im April 2025: Polizei und Mitarbeitende mehrerer Behörden überprüfen sicherheitsrelevante Aspekte im Straßenverkehr auf der Rastanlage Sindelfinger Wald. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz

Teile von acht Städten im Land gelten als „gefährliche Orte“ – und der Rasthof Sindelfinger Wald an der A 8, mit Hunderten Straftaten. Was steckt dahinter?











Sieht so etwa der gefährlichste Autobahn-Rastplatz in Baden-Württemberg aus? Mitten im Wald, die Sonne scheint an diesem Morgen auf eine ruhige Szenerie. Viele Lastwagen stehen in Reih und Glied, die Fahrer haben hier die Nacht verbracht. Manche Motoren laufen, um die Kälte zu vertreiben. Die Kennzeichen stammen fast ausschließlich aus Polen und Rumänien. Autofahrer holen sich einen Kaffee oder biegen schnell auf die Toilette ab. Alles friedlich auf den ersten Blick.