Laura Ryhänen und Uusikuu in Stuttgart

1 Die finnische Sängerin Laura Ryhänen Foto: www.uusikuu.com

Die Finnin Laura Ryhänen ist mit ihrer Band Uusikuu am Silvesterabend in der Leonhardskirche in Stuttgart.















Das neue Jahr beginnt zumeist mit Vorsätzen, und einer von ihnen könnte sein, die finnische Sprache zu erlernen – zumindest für all jene, die am Silvesterabend in die Stuttgarter Leonhardskirche kamen, um das Konzert von Uusikuu zu hören, der Band um die Sängerin Laura Ryhänen.