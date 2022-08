1 Naum Jepchirchir ist die schnellste Frau des Rennens. Foto:

Bereits nach 38 Minuten und 57 Sekunden lief er durchs Ziel. Isaac Kiprop hat den 19. Berglauf-Cup in Altbach gewonnen. „Happy“, sei er, als Erster durchs Ziel gelaufen zu sein. Dabei lägen ihm eigentlich eher die längeren Distanzen wie beim Marathon, wie der Kenianer erklärt. Probleme habe er aber trotz der Steigung in Altbach keine gehabt. Nur knapp nach Kiprop lief die erste Frau als Vierte in der Gesamtwertung ins Ziel: Naum Jepchirchir schaffte die 11,5 Kilometer lange Strecke mit ihren 200 Höhenmetern in 40 Minuten und 23 Sekunden. Beide starten für das „Team Interesse“. Ihr liege ebenfalls eher die Marathondistanz berichtet die Teamkameradin des Erstplatzierten.