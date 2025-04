Laufveranstaltung auf dem Schurwald: Tag der Rekorde in Lichtenwald

1 Zeigen ihr Siegerlächeln: Katrin Ochs (rechts) und Claudius Linder. Foto: /Benjamin Lau

Beim Liwa-Laufevent sind so viele Athletinnen und Athleten am Start wie noch nie. Mit 1571 Anmeldungen wird die seitherige Bestmarke aus dem Jahr 2018 deutlich überboten. Zwei Premierensiege beim Marathon.











Wenn sich an den Zufahrtsstraßen nach Lichtenwald einmal im Jahr lange Schlangen und Staus bilden, dann weiß man ganz genau, dass wieder die Zeit des Liwa-Laufevent gekommen ist, der in diesem Jahr schon zum 24. Mal stattfand. Die Anfahrt zu diesem Großereignis in der Schurwaldgemeinde gestaltet sich vor allem auch aus dem Grund schwierig, dass die Laufstrecken mehrfach die Straße kreuzen und diese dann bei jedem querenden Läufer von den freiwilligen Helfern der Feuerwehr kurzzeitig abgesperrt wird. An diesem Tag sind mehr als 300 freiwillige Helfer im Einsatz – zu denen von der Feuerwehr noch die des DRK, die Streckenposten, die Helfer an den Verpflegungsständen an der Strecke, im Ziel und natürlich an den Verkaufsständen für Essen und Trinken im Freien oder am Kaffee- und Kuchenverkauf in der Mehrzweckhalle. Nicht vergessen werden dürfen selbstverständlich die Helfer des Organisationsteams um ihren Chef Armin Storz.