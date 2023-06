1 Vor dem Wasen ist Weindorf: Wirtin Sonja Merz feiert Ende August Premiere mit einer „Laube mit Herz“. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Herz reimt sich auf Merz: Volksfestwirtin Sonja Merz feiert Ende August Premiere auf dem Stuttgarter Weindorf. Auf dem Wasen führt sie ein „Zelt mit Herz“ – in ihrer ersten Weinlaube werden am Alten Schloss Maultaschen in Herzform serviert.















Ob Cannstatter Wasen oder Weihnachtsmarkt, ob Biergarten im Schlossgarten oder Avocado-Show: Sonja Merz ist in Stuttgart gastronomisch auf vielen Gebieten erfolgreich. Ein Fest, so scheint es, hat zu ihrem Glück bisher noch gefehlt: Am 30. August feiert die Wirtin ihre Premiere auf dem Weindorf, das sie bisher nur als begeisterte Besucherin gekannt hat. Lange habe sie darüber nachgedacht. Weil ihre Tochter Katharina Renz in ihrem Unternehmen eifrig mitarbeitet, will sie’s nun endlich angehen.