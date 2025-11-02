Laternenumzüge im Kreis Esslingen: Wo gehen im November die Lichter an?

5 In der längsten Nacht des Jahres findet der Fackellauf hinauf zur Esslinger Burg statt. Foto: Esslingen Markt und Event GmbH

In der dunklen Jahreszeit erhellen wieder unzählige kleine Lichter die Dunkelheit. Wo freut man sich über Verstärkung? Wir stellen elf Laternen- und Fackelumzüge vor.











Die Natur bereitet sich auf den Winterschlaf vor. Kurze, graue Tage verleiten dazu, sich einfach auf der heimischen Couch in eine Decke einzumummeln und den Abend vor dem Fernseher zu verbringen. Doch draußen warten stimmungsvolle Veranstaltungen, die die dunkle Jahreszeit etwas fröhlicher machen. Vom warmen Schein echter Fackeln bis zum sicheren Glimmen moderner LED-Laternen: Im Landkreis Esslingen erhellen im November und Dezember unzählige kleine Lichter die Dunkelheit.

Dafür gibt es einen historischen Hintergrund: Am 11. November wird Sankt Martin gefeiert. Der Tag erinnert daran, wie der Heilige Martin als römischer Soldat seinen Mantel mit einem frierenden Bettler teilte und damit ein Zeichen für Mitgefühl und Hilfsbereitschaft setzte. Ihm zu Ehren ziehen im November zahlreiche Kinder mit ihren Familien und den teils selbst gebastelten Laternen durch die Städte und Gemeinden.

In Kirchheim begleitet ein Nachtwächter die Laternenläufer. Foto: Torsten Wenzler

Hinzu kommt: Im Kreis Esslingen wird schon lange gefackelt. Die Tradition von Fackelläufen geht bis ins antike Griechenland zurück. Heute laden sie dazu ein, gemeinsam Licht in die finsteren Nächte zu tragen.

Wo finden Laternenläufe statt?

So werden zum Beispiel in Kirchheim unter Teck bei vielen Eltern und Großeltern Erinnerungen an die eigene Kindheit wach, wenn am 6. November ab 17.30 Uhr wieder das historische Laternenfest stattfindet. Seit 1958 ziehen hier große und kleine Nachtschwärmer durch die Gassen der Altstadt. Begleitet von einem Nachtwächter wandeln sie zum Marktplatz, wo eine Überraschung auf sie wartet. Bei Regen entfällt die Veranstaltung. Treffpunkt ist in der Turmstraße.

Auf leuchtende Laternen freut sich der Förderverein für Kinder und Jugendliche in Neckartenzlingen. Der Laternenumzug wird am 7. November um 17 Uhr veranstaltet. Start ist am evangelischen Gemeindehaus. Nach einem kleinen Spaziergang finden sich die Teilnehmenden am Spielplatz Unterbössel zum Martinsspiel ein.

In Leinfelden-Echterdingen lädt die Werbegemeinschaft Echterdinger Fachgeschäfte am 8. November um 17 Uhr zum traditionellen Lampionumzug ein. Treffpunkt ist vor dem Echterdinger Rathaus in der Bernhäuserstraße 9. Nach dem Umzug mit musikalischer Begleitung des Spielmannszugs der Freiwilligen Feuerwehr findet das große Martinsfeuer am Kirchplatz statt. Es gibt Kinderpunsch, Glühwein, heiße Würste und frische Waffeln.

In Aichwald-Aichelberg veranstaltet die Katholische Kirchengemeinde Baltmannsweiler-Aichwald am 8. November um 17. 15 Uhr einen Laternenlauf und Martinsritt mit Mantelteilung. Treffpunkt ist die St. Martin-Kirche in Aichelberg. Gemütlich geht es am Feuerkorb auf dem Kirchplatz weiter, wo heiße Getränke und Martinsbrote gereicht werden. Die Veranstalter bitten darum, einen Becher oder eine Tasse mitzubringen und freuen sich über Spenden für ihr Indienprojekt.

In Esslingen-Hohenkreuz findet am 9. November von 17 bis 19.30 Uhr in der St. Josef-Kirche die St. Martinsfeier in der Barbarossastraße 51 statt. Die Veranstaltung umfasst einen Gottesdienst, einen Lichterlauf mit Laternen und das traditionelle Martinsspiel mit Reiter und Pferd im Schulgarten zu den Klängen des Musikvereins.

In Leinfelden-Echterdingens Ortsteil Stetten startet am 11. November um 17.15 Uhr ein Lampionumzug an der Lindachschule, begleitet von Musikverein und Feuerwehr. Nach der Laternenrunde auf Stettens Höhe sorgen die Vereine für das leibliche Wohl der Gäste.

In Wendlingen-Unterboihingen in der St. Kolumban-Kirche beginnt am 12. November um 18 Uhr der Martinsumzug mit Laternen und Mantelteilung. Gesammelt wird bei dieser Gelegenheit für Kinder in Not. Bei Regen findet die Feier in der Kirche statt.

In Filderstadt-Bonlanden lädt der Schwäbische Albverein am 15. November von 16 Uhr bis 18 Uhr Familien zum Martinstag in die Kelter in der Unterdorfstraße 100 ein. Dort können Kinder und Eltern Laternen basteln, die sie anschließend bei einem Laternenlauf durch den Ort tragen können. Auch Gastfamilien sind willkommen.

Wo wird gefackelt?

In Kirchheim unter Teck geht es am 8. November bei einer Fackelwanderung des Schwäbischen Albvereins für Familien feurig zu. Die Veranstalter bitten um eine Anmeldung per E-Mail an die Adresse FamiliengruppeKirchheim@gmx.de.

Die längste Nacht des Jahres wird in Esslingen gebührend gefeiert. Am 18. Dezember findet der spektakuläre Fackelumzug zur Esslinger Burg statt. Um 20 Uhr beginnt der Fackelverkauf für zwei Euro pro Fackel auf dem Rathausplatz von Esslingen. Der Zug führt hinauf zur Burg, wo, umrundet von Hunderten von Besucherinnen und Besuchern, ein großer Holzstoß entzündet wird. Dies ist der Startschuss für das Fest. In Esslingen hat sich die Tradition seit dem Jahr 2006 rund um die Wintersonnenwende etabliert.

Mit kuscheliger Begleitung bringt die Alpakafarm Schaber in Nürtingen-Neckarhausen Licht ins Dunkel. Sie bietet von November bis Februar geführte LED-Laternenwanderungen mit Alpakas an. Im Anschluss an diese Wanderungen gibt es im Stall der Tiere Glühwein oder Kinderpunsch, und die Gäste haben Zeit, die sanftmütigen Tiere auch bei Licht zu beobachten.