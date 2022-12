1 Der Penuelas-See und der Stausee sind aufgrund einer Dürre in Valparaiso, Chile, fast ausgetrocknet. Foto: Matias Basualdo/AP/dpa

Viña del Mar - Bei Bränden in dem Urlaubsort Viña del Mar an der chilenischen Pazifikküste sind zahlreiche Häuser zerstört und beschädigt worden.

Etwa 200 Häuser seien von den Flammen betroffen, sagte Feuerwehr-Chef Patricio Brito Sánchez. Er rief die Schaulustigen dazu auf, die Löscharbeiten nicht zu behindern. Nach Angaben der Behörden waren rund 400 Feuerwehrleute, zahlreiche Löschfahrzeuge, Hubschrauber und Flugzeuge im Einsatz.

Von den Waldbränden waren rund 80 Hektar in Viña del Mar betroffen. Die Stadt ist vor allem für sein Internationales Songfestival bekannt, das in Lateinamerika in etwa dem Eurovision Song Contest entspricht. Grund für die Waldbrände in dem südamerikanischen Land könnte die extreme Trockenheit sein.