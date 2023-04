Was macht Alexander Dreymon in Stuttgart?

1 Fotograf Udo Spreitzenbarth und Alexander Dreymon in der Stuttgarter Exo-Gallery Foto: Thomas Niedermüller/Thomas Niedermüller

Die Rolle des Uthred in der Netflix-Serie „The Last Kingdom“ katapultierte Alexander Dreymon ins Rampenlicht. Am Donnerstag war er in der Stuttgarter Exo-Gallery zu Gast.















Link kopiert

Fotograf Udo Spreitzenbarth hat für sich den Traum vom Weg nach ganz oben wahr gemacht. Seit mehr als zwei Jahrzehnten fotografiert der gebürtige Pforzheimer die Schönen der internationalen Laufstege. Für seine Serie „Between Light and Dark“ hat sich Spreitzenbarth nun eine besondere Persönlichkeit vor die Kamera geholt: Schauspieler Alexander Dreymon. Ihn hat die Hauptrolle als Uthred von Bebbanburg in der Netflix-Serie „The Last Kingdom“ ins Rampenlicht katapultiert. Aktuell ist Dreymon in der Fortführung „Seven Kings must die“ zu sehen.

Glückliche Gastgeberin: Ilona Keilich mit Udo Spreitzenbarth und Alexander Dreymon in ihrer Exo-Gallery in Stuttgart Foto: TM

Wie Udo Spreitzenbarth ist auch Dreymon, 1983 als Alexander Doetsch geboren, ausgezogen, sein Glück zu finden. Am Donnerstagabend trafen sich Spreitzenbarth und Dreymon in Stuttgart – zur Eröffnung von Spreitzenbarths Ausstellung in der Exo-Gallery (Silberburgstraße 167). „Eine große Ehre“, wie Exo-Gallery-Macherin Ilona Keilich betonte. Umso mehr, als Spreitzenbarth ein besonderes Geschenk mitgebracht hatte – ein neues Porträt von Alexander Dreymon. Es zeigt ihn in ungewöhnlicher Perspektive, und doch ist das Gegenspiel von Zielstärke und Verzweiflung, mit dem Dreymon die Figur des Uthred prägte, unmittelbar spürbar.