1 Wenn die Schnittmenge sexueller Praktiken bei einem Mindestmaß landet, wird es problematisch, erklärt Claudia Elizabeth Huber. (Symbolbild) Foto: Adobe Stock/NDABCREATIVITY

Vor allem zu Beginn von Beziehungen werden manche sexuelle Wünsche zum Tabu erklärt – was richtig ist, schließlich will niemand übergriffig sein. Warum man die eigenen Grenzen dennoch infrage stellen sollte, erklärt Sexcoach Claudia Elizabeth Huber.















Fast alle Beziehungen beginnen so: Man lernt sich kennen, gibt sich Signale – was finde ich gut, was finde ich nicht gut. Gerade Frischverliebte machen im Bett dann eben irgendwas, woran sich keiner stört. Dabei werden im Umkehrschluss aber auch Dinge ignoriert, die der andere mag: Man einigt sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner; steht ein Part nicht auf Oralverkehr oder Dirty Talk, wird das sofort aussortiert. Man lebt die sexuellen Handlungen, die nicht aussortiert wurden – eben das, was halt übrig bleibt.