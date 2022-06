1 Orgasmen sind auch Übungssache, sagt unsere Kolumnistin Claudia Elisabeth Huber. (Symbolbild) Foto: Bernd Jürgens - stock.adobe.com/Photographer: Bernd Juergens

Der weibliche Orgasmus ist toll, aber nur schwer in Worte zu fassen. Die Sextherapeutin Claudia Elisabeth Huber erklärt, welche Fehler viele Frauen machen, die selten oder gar nicht kommen.















Eigentlich ist zu dem Thema weiblicher Orgasmus alles gesagt – das ist die in vielen Kreisen vorherrschende Meinung. Trotzdem kommen alle am Küchentisch immer wieder bei der Frage ins Rudern: Wie fühlt er sich eigentlich an, der weibliche Orgasmus? Dieses Gefühl ist vor allem dann schwer zu beschreiben, wenn jemand in der Runde sehr selten oder gar keine Orgasmen hat.