15 Rund 10 000 Kilometer ist Lara Söldner mit dem Fahrrad durch Europa gereist. Foto: Giant Cheerio/Lara Söldner

In den Semesterferien fährt Lara Söldner mit dem Rad von Stuttgart nach Spanien. Der Trip führt sie in ein neues Leben als reisende Influencerin.















Lara Söldner macht, was man als hippe Stuttgarterin mit Mitte 20 halt so macht: neben dem Studium ein bisschen jobben – und am Wochenende Party. Sie trifft sich mit ihren Freunden am Palast der Republik oder am Marienplatz, es wird viel geredet, gelacht und getrunken. Nach Mitternacht geht’s weiter ins Kap Tormentoso oder einen anderen Club. Samstagnachts kommt Lara selten vor drei heim, und vor zwölf steht sie am Sonntag nicht auf. Dann braucht sie erst mal zwei, drei Tassen starken Kaffee gegen den Brummschädel.