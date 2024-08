Lanz-Dampf-Festival in Seifertshofen: Panzer- und Oldtimer-Fans feiern bei bestem Wetter

37 Rund 20.000 Menschen werden an diesem Wochenende auf dem Lanz-Dampf-Festival in Eschach-Seifertshofen erwartet. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Das Lanz-Dampf-Festival lockt jedes Jahr Tausende Besucher in die überschaubare Gemeinde Eschach-Seifertshofen. Auch an diesem Wochenende bestaunen wieder zahlreiche Technikfanatiker Panzer, Traktoren und Oldtimer.











PS-starke Dampfmaschinen, Panzer auf staubigem Boden und lautstarker Heavy-Metal-Sound sind an diesem Wochenende in Eschach-Seifertshofen geboten. Denn auf dem Gelände des Schwäbischen Bauern- und Technikmuseums findet wieder das alljährliche Lanz-Dampf-Festival statt. Auf dem riesigen Gelände tummeln sich an diesen Tagen rund 20.000 Menschen in der kleinen Gemeinde zwischen Schwäbisch Gmünd und Gaildorf.

Grave Digger Spielt am Abend auf dem Lanz-Dampf-Festival

Mit im Programm des Festivals sind Militärgefährte, Traktoren, Dampfmaschinen, Pflüge und Oldtimerautos soweit historische Motorräder. Seit den 1980er-Jahren gibt es das Treffen. „Die Jüngeren kommen meist wegen der Panzer, die Älteren wegen der Dampfmaschinen“, sagt Museumsbesitzer Hans Kiemele.

Doch nicht nur dem Röhren der Motoren kann gelauscht werden. Am heutigen Samstag spielen ab 18 Uhr drei Metalbands. Headliner ist die Band Grave Digger, die unter anderem vom Wacken-Festival bekannt ist.