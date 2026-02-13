Langzeit-Studie zum Homeoffice: Die Formel für das perfekte Homeoffice kommt aus Stuttgart
1
Wie viele Tage im Homeoffice, wie viele Tage im Büro sind ideal? Das haben Stuttgarter Forscher untersucht. Foto: imago images/Shotshop/Zoonar

Viele Firmen kürzen das Homeoffice. Vorsicht!, sagen Forscher vom Stuttgarter Fraunhofer IAO. In einer Langzeitstudie erkundeten sie das beste Verhältnis von Heim- und Büroarbeit.

Für sich hat Josephine Hofmann den Mix schon raus: Ein, zwei Tage arbeitet sie im Homeoffice, um auch mal „viele Dinge wegzuschaffen“, wie sie sagt. Die andere Zeit verbringt sie bei Kunden oder im Büro. Als Forscherin am Stuttgarter Fraunhofer IAO, das zur besten Organisation von Arbeit forscht, kann sie die Mischung weitgehend selbst bestimmen. Mehr noch: Sie überprüft ihre Studienergebnisse im eigenen Reality-Check.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.