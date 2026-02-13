Langzeit-Studie zum Homeoffice: Die Formel für das perfekte Homeoffice kommt aus Stuttgart

Die Formel für das perfekte Homeoffice kommt aus Stuttgart

1 Wie viele Tage im Homeoffice, wie viele Tage im Büro sind ideal? Das haben Stuttgarter Forscher untersucht. Foto: imago images/Shotshop/Zoonar

Viele Firmen kürzen das Homeoffice. Vorsicht!, sagen Forscher vom Stuttgarter Fraunhofer IAO. In einer Langzeitstudie erkundeten sie das beste Verhältnis von Heim- und Büroarbeit.











Link kopiert

Für sich hat Josephine Hofmann den Mix schon raus: Ein, zwei Tage arbeitet sie im Homeoffice, um auch mal „viele Dinge wegzuschaffen“, wie sie sagt. Die andere Zeit verbringt sie bei Kunden oder im Büro. Als Forscherin am Stuttgarter Fraunhofer IAO, das zur besten Organisation von Arbeit forscht, kann sie die Mischung weitgehend selbst bestimmen. Mehr noch: Sie überprüft ihre Studienergebnisse im eigenen Reality-Check.