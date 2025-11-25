2 Victoria Carl wird aller Voraussicht nach nicht bei den Olympischen Winterspielen 2026 an den Start gehen. (Archivbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Ruka - Die deutsche Langlauf-Olympiasiegerin Victoria Carl bleibt nach ihrem positiven Dopingtest einem Medienbericht zufolge vorläufig gesperrt und wird deshalb aller Voraussicht nach Olympia 2026 verpassen. "Nach aktuellem Verfahrensstand ist eine Teilnahme am kommenden Wettkampfwinter sowie an den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand-Cortina ausgeschlossen", teilte der Deutsche Skiverband (DSV) mit, wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtete.

"Es fällt mir nach wie vor schwer zu akzeptieren, dass eine Unachtsamkeit und eine falsche medizinische Behandlung nun dazu führen, dass mein Olympiatraum zerplatzt", sagte Carl. Sie galt nach dem Teamsprint-Gold mit Katharina Hennig 2022 in Peking als aussichtsreichste deutsche Sportlerin im Team von Bundestrainer Peter Schlickenrieder.

Die 30 Jahre alte Carl war bei einer Kontrolle außerhalb des Weltcups im März dieses Jahres positiv auf die verbotene Substanz Clenbuterol getestet worden. Das Kälbermastmittel ist ein Medikament, das in erster Linie zur Behandlung von Atemwegserkrankungen wie Asthma eingesetzt wird.

Der positive Dopingtest war im Sommer öffentlich geworden. Carl bestreitet öffentlich ihr Mitwissen rund um den positiven Test bei den Winter-Militärweltspielen in Andermatt (Schweiz). "Es war bereits eine sehr harte Zeit, in der ich immer gehofft habe, dass sich noch alles zum Guten wenden könnte", wurde Carl laut "SZ" vom DSV heute zitiert. Für die Winterspiele (6. bis 22. Februar) in Mailand und Cortina d'Ampezzo hat ihr Verband die Hoffnung nun aufgegeben.

Wann es zu einer Entscheidung mit einem genauen Strafmaß kommt, ist offen.