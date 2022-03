1 An zehn Impfambulanzen und öffentlichen Plätzen im Stadtgebiet – von Mitte über Feuerbach bis Stammheim – kann man sich mit und ohne Terminvereinbarung den Picks setzen lassen. Foto: dpa/Matthias Balk

Am Samstag ist es gestartet: Bevor im Land die Zahl der Impfstützpunkte reduziert werden, hat Stuttgart ein langes Impfwochenende ausgerufen.















„Danke für die Hilfe beim Aufbau!“ Barbara Göllner verabschiedet sich vom Team des CANN in Bad Cannstatt. Um 16 Uhr, früher als geplant. In dem Jugendhaus wollten die Ärztin und ihr Team eigentlich an diesem Samstag bis 20 Uhr Impfungen mit Biontech, Moderna und dem neuen Protein-Impfstoff Novavax anbieten – als Teil des langen Impfwochenendes. „Von 13 Uhr bis jetzt sind zehn Leute gekommen, wollten vor allem Biontech, wenig Moderna, kein Novavax“, so Göllner. „Es waren einige Boosterimpfungen dabei. Wir hätten mehr Menschen erwartet, mal sehen wie es morgen wird.“

„Endspurt: Wir impfen hier und jetzt“

Zu diesen zwei offenen Impftagen hat das Gesundheitsamt Stuttgart aufgerufen unter dem Motto „Endspurt: Wir impfen hier und jetzt“. An zehn Impfambulanzen und öffentlichen Plätzen im Stadtgebiet – von Mitte über Feuerbach bis Stammheim – kann man sich mit und ohne Terminvereinbarung den Picks setzen lassen. Die Kapazitäten sollen noch einmal genutzt werden, um viele zur Impfung zu motivieren –zum 31. März werden in Baden-Württemberg gemäß Impfstrategie die Impfstützpunkte reduziert. Gerade ältere Menschen, die ein deutlich höheres Risiko für einen schweren Verlauf der Krankheit COVID-19 hätten, will man erreichen. Bislang ließen sich diese in Stuttgart nur zögerlich boostern, also die Impfung auffrischen zum dritten oder vierten Mal. Auch die Impfbereitschaft stagniert derzeit, indes steigen die Neuinfektionen wieder an. „Um dem zu begegnen, bleibt Impfen auch weiterhin ein zentrales Instrument“, so Alexandra Sußmann, Bürgermeisterin für Soziales und gesellschaftliche Integration der Landeshauptstadt.

Wichtig ist, die Boosterquote zu erhöhen“

So sieht das auch Ärztin Barbara Göllner. Dass weniger Menschen kamen, könne an der insgesamt guten Angebotsstruktur Stuttgarts liegen. „Die Hausärzte impfen auch“, sagt sie und betont: „Diese schützen vor schwerem Krankheitsverlauf, das Risiko andere anzustecken, ist deutlich reduziert.“ Das unterstreicht Robert Gollwitzer. Der Arzt betreibt mit Leo März eine Privatpraxis, ein Jahr lang waren sie in einem Impfzentrum tätig, nun sind sie für das Gesundheitsamt mit dem Impfbus unterwegs, parken just am Marienplatz. „30 Leute bis zum späten Samstagnachmittag, zehn in der vergangenen Stunde, die Hälfte über 60 Jahre, ein paar 30-Jährige, einige Kinderimpfungen, fast alles Biontech, etwas Moderna, kein Novavax“, bilanziert er. Ein älteres Ehepaar füllt den Aufklärungsbogen aus. „Unsere vierte Impfung! Mein Enkel hatte für uns Termine beim Hausarzt ausgemacht, sagt ihn nun ab“, schildert die Seniorin. Ihr Mann meint: „Wenn man schon so ein Angebot vor der Haustür hat!“

Diese zweite Auffrischimpfung empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) Menschen ab 70 Jahren, in Einrichtungen der Pflege, mit Immunschwäche ab fünf Jahren sowie Tätigem in Medizin und Pflegeeinrichtungen, frühestens drei Monate nach dem ersten Booster. Dem folgt Baden-Württemberg. Gollwitzer hofft, auf mehr Interessenten am Sonntag. „Aber ich bin realistisch, wahrscheinlich wird es wie heute.“ Manche erreiche man nicht mehr. „Und manche, die an Omikron erkrankt waren, denken das reicht.“ Aber die Antikörper bauten sich wieder ab – und die Krankheit verlaufe bei jedem anders. „Wichtig ist, die Boosterquote zu erhöhen.“