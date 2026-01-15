Langer Stau auf der A8: Lastwagen geht in Flammen auf – Autobahn Richtung Stuttgart zeitweise gesperrt

5 Auf der A8 Richtung Stuttgart brannte am Donnerstagmittag ein Lastwagen auf dem Standstreifen. Foto: SDMG

Nach einem Lastwagenbrand auf der A8 ist die Strecke Richtung Stuttgart zeitweise gesperrt. Es kommt zu einem langen Stau.











Link kopiert

Auf der Autobahn 8 bei Aichelberg (Kreis Göppingen) hat ein Lastwagen am Donnerstagmittag Feuer gefangen. Die Fahrtrichtung Stuttgart war in Folge dessen gesperrt. Es kam zu einem langen Stau.

Nach Angaben der Polizei war der Lkw gegen 11.45 Uhr in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe Aichelberg kam es wohl zu einem technischen Defekt im Motorraum. Der Fahrer hielt daraufhin auf dem Seitenstreifen an.

Gasflaschen explodieren

Anschließend kam es zu einer Rauchentwicklung. Daraus entwickelte sich ein Feuer, welches auf den gesamten Lastwagen übergriff. Der Lkw hatte laut Polizei Gasflaschen geladen, die teilweise explodierten. Die Autobahn musste aufgrund der Löscharbeiten kurzfristig in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Der Lkw brannte lichterloh. Foto: SDMG

Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Der vorläufige Sachschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Mittlerweile läuft der Verkehr wieder in beide Richtungen.