9 Die Band Kaffkiez hat die Fans im Esslinger Traumpalast mit einem Livekonzert begeistert. Foto: Roberto Bulgrin

Die deutsche Indierockband Kaffkiez füllt Konzertsäle mit tausenden Zuschauern. Doch in Esslingen hat sie am Freitagabend im Kino Traumpalast für nur 200 Fans ein Ständchen gespielt.











Link kopiert

Eine lange Besucherschlange vor dem Traumpalast in Esslingen: Am Freitagabend warteten Fans der Band Kaffkiez teilweise stundenlang vor dem Kino im Dick-Center in der Weststadt. Denn die fünf Musiker zeigten dort ihren selbst produzierten Kinofilm und gaben ein Überraschungskonzert.

An diesem Freitag, 30. Januar, hat die Band, deren Erfolg sie in den vergangenen Jahren auf die bekannten deutschen Musikfestivals und in die großen Konzerthallen brachte, ihr neues Album „Wir“ vorgestellt. Aus diesem Anlass veranstaltet die Band derzeit eine Kinotour – zu den wenigen ausgewählten Städten zählt nach Heidelberg als zweiter Stop Esslingen. Gezeigt wird der zum Album produzierte Film, im Anschluss werden einige Songs live performt. In den Genuss des Zuhörens kommen aber immer nur die Fans, die zuerst da sind: Im Esslinger Traumpalast gab es 200 kostenlose Plätze. Bekannt gegeben wurde das Event erst am Vorabend auf den Social-Media-Kanälen der Band.

Lange Schlange vor dem Kino Traumpalast

Vor der Kaffkiez-Veranstaltung sind Fans teilweise mehrere Stunden angestanden, um einen der 200 kostenlosen Plätze im Esslinger Traumpalast zu bekommen. Foto: Greta Gramberg

Entsprechend lang war die Schlage vor dem Einlass um 19 Uhr. Doch die Kaffkiez-Fans nehmen es gelassen: Ganz vorne in der Schlange sitzt Celia auf dem Boden. Sie ist aus Stuttgart gekommen mit Freunden, den ersten Platz haben sie sich schon um 16 Uhr gesichert. An der Musik der Band mag die 19-Jährige die Texte und die lockere Art. „Ich hoffe auf coole gemeinsame Momente mit den Künstlern“, sagt Celia. Das sei bei Kaffkiez immer so, die fünf Musiker würden ihre Fans immer einbinden.

Ähnliche Erwartungen haben die Schwestern Johanna (16) und Katharina (18), die sogar aus München angereist sind. Für sie ist es nicht das erste Kaffkiez-Konzert – sie schätzen auf den Veranstaltungen die tolle Stimmung der Gemeinschaft. Ganz am Ende in der Schlange stehen Olli (60) und seine Tochter Carlotta (22) mit Freund Patrick (24). Die Schweikheimer sind ebenfalls schon länger Fans der Band, Olli hat das neue Album „Wir“ auf Vinyl bestellt – freilich wurden die neuen Songs schon vor der Veranstaltung in Esslingen gehört. Die drei Konzertgänger haben aber die Sorge, dass sie nicht mehr unter den ersten 200 sind, die eingelassen werden.

200 Menschen schauen Kaffkiez-Film in Esslingen

Am Ende werden die Fans aber nicht enttäuscht: Für die letzten in der Schlange gibt es noch vor den Türen des Kinos ein Ständchen – gespielt wird der Song „Hast du noch Zeit“. Dann geht die Ticketausgabe im Traumpalast los. Und auch Olli, Carlotta und Patrick bekommen noch Plätze.

Endlich im Kinosaal wird es dann entspannter: Die Gäste können es sich in den Kinosesseln bequem machen, um den Film zu sehen, es gibt sogar noch einige freie Plätze. Der Film dokumentiert den Schaffungsprozess des aktuellen Albums mit viel Humor in selbstgedrehten Videos – aber er lässt auch die Schwierigkeiten nicht aus. Immer wieder wird der Streifen mit Lachen und am Ende viel Applaus kommentiert. Und dann haben die Fans auch noch Gelegenheit, den Musikern, die sich vor die Leinwand stellen, Fragen zu stellen. „Hört das Album rauf und runter“, sagt Sänger Johannes Eisner auf die Frage, wie man der Band helfen könne.

Indierockband macht weitere Überraschungskonzerte

Der Kinofilm der Band ist bei den Esslinger Fans gut angekommen. Foto: Roberto Bulgrin

Dann geht es endlich auf Tuchfühlung mit „Kaffkiez“. Im Foyer spielen die Fünf ihre Songs, darunter Titel wie „Mut“ und „4000 Grad“. Die Fans klatschen im Takt, tanzen und applaudieren.

Für „Kaffkiez“ stehen nach dem Esslinger Abend sechs weitere Guerilla-Veranstaltungen in Kinos an, die immer erst am Vorabend angekündigt werden – im Traumpalast geben sie bekannt, am Samstagabend in Tübingen zu spielen. Ab April beginnt dann eine Tour mit großen Livekonzerten – die größte die sie jemals gemacht haben, sagt Johannes Eisner. Diese führt sie unter anderem am 9. April nach Stuttgart.