Lange Schlange in Denkendorf

1 Wer erst einmal so weit gekommen ist, hat es fast geschafft. Foto: Ines Rudel

In Denkendorf reicht die Schlange der Impfwilligen mehr als 300 Meter weit von der Festhalle bis zum Kreisverkehr an der Hauptstraße. Das ist andernorts nicht besser gewesen, wie die Wartenden berichten.















Denkendorf - Roland Götz und sein Begleiter haben vorgesorgt. Mit Klappstühlen im Gepäck sind am Freitag aus Neuhausen nach Denkendorf gekommen, weil sie wussten, dass sie stundenlang würden warten müssen. Fünfeinhalb Stunden lang macht der Impfbus, mit dem die Malteser im Landkreis Esslingen unterwegs sind, dort Station. Und schon vor Beginn ist klar, dass nicht alle, die sich dort in eine gut 300 Meter lange Menschenschlange eingereiht haben, das begehrte Vakzin auch verabreicht bekommen. Götz hat Glück, steht gegen 13 Uhr schon in Sichtweite des Busses und wird seinen sogenannten Booster bekommen.