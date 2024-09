Lange Nacht der Demokratie im Kreis Esslingen: Bürger setzen klares Zeichen gegen Hass, Ausgrenzung und Rassismus

1 Erstmals findet am 2. Oktober die „Lange Nacht der Demokratie“. Die Stadt Wendlingen ist dabei einer von über 20 Pilotstandorten im Land und hat ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Foto: /Kerstin Dannath

Erstmals findet in Baden Württemberg am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit die „Lange Nacht der Demokratie“ statt. In Wendlingen, Esslingen, Kirchheim, Plochingen und Aichtal finden zahlreiche Veranstaltungen statt.











Am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit, genauer am 2. Oktober, feiert die „Lange Nacht der Demokratie“ in Baden Württemberg ihre Premiere. Landesweit soll dabei in mehr als 20 Städten und Gemeinden über Demokratie diskutiert, philosophiert und gestritten werden. Neben Esslingen und weiteren Kommunen im Landkreis ist auch die Stadt Wendlingen mit von der Partie – dabei bieten Stadt, die Schulen sowie die Kindergärten und mehr als 20 Gruppen, Vereine und Organisationen über das ganze Stadtgebiet verteilt diverse Programmpunkte zum Themenschwerpunkt an.

Schulen sind in das Programm mit eingebunden

Die Aktion sei mehr oder weniger ein Selbstläufer gewesen, ließ Kathrin Flohr verlauten. Bei der Wendlinger Leiterin der Abteilung Kultur, Sport, Bürgerschaftliches Engagement laufen die Fäden zusammen – unterstützt wird sie dabei von der Ehrenamtlichen Ulrike Seiffert, von der auch die ursprüngliche Intention für die Aktion ausging. Mit einem ausgefeilten Konzept hat sich die Stadt zur Teilnahme an dem Pilotprojekt, das unter der Schirmherrschaft von Landtagspräsidentin Muhterem Aras steht, beworben. Gefördert wird die „1. Wendlinger Lange Nacht der Demokratie“ nun mit 5000 Euro vom Land. Was vieles erleichtert: „So konnten wir die Veranstaltung groß aufziehen“, bestätigt Flohr. Zuletzt habe man sogar darauf achten müssen, dass es nicht zu viele Einzelveranstaltungen werden, sagt sie.

Die „Lange Nacht der Demokratie“ startet in Wendlingen um 17.30 Uhr mit einem Stolperstein-Spaziergang, bei dem die Teilnehmer an Menschen erinnern, die während der NS-Diktatur verfolgt, misshandelt oder ermordet wurden. Start ist am Eingang zum Wendlinger Friedhof, offiziell eröffnet wird die Veranstaltung indes um 19 Uhr von Wendlingens Bürgermeister Steffen Weigel im Treffpunkt Stadtmitte. Dort sowie auf dem Markt- und dem St.-Leu-La-Forêt-Platz und dem benachbarten Johannesforum finden den ganzen Abend über diverse Veranstaltungen statt. Darunter etwa ein Konzert der Basement Big Band der Musikschule Wendlingen/Köngen, die ausschließlich Stücke spielen wird, die vom NS-Regime als „entartete Musik“ verunglimpft wurden. Auch die Galerie der Stadt Wendlingen, das Stadtmuseum und die Schulen widmen sich an dem Abend der Demokratie – so gibt es am Robert-Bosch-Gymnasium unter dem Motto „Schüler machen Politik“ um 19 Uhr einen Vortrag zum Thema Pressefreiheit und Fake-News sowie Mitmachaktionen mit den Landtagsabgeordneten Nathalie Pfau-Weller, Andreas Kenner und Matthias Gastel. Das komplette Programm ist auf der Homepage der Stadt einsehbar.

Auch in Esslingen hat das parteiübergreifende Bündnis für Demokratie „Aufstehen“ am 2. Oktober einiges auf die Beine gestellt. Los geht es ab 17 Uhr mit einem bunten Kulturprogramm im Maille-Park mit Musik, Poetry-Slam, Überraschungen und einer Speed-Dating-Diskussion zur Demokratie mit dem Jugendgemeinderat. Anschließend präsentiert ab 19 Uhr das Kommunale Kino Esslingen den Film „Fragmente aus der Provinz“ mit anschließender Podiumsdiskussion und zum Abschluss gibt es Livemusik im Café Maille mit „Blues in Town Hausmusikband“. In Plochingen hat der Literatur- und Theaterkurs des Gymnasiums „Gastarbeiter-Monologe“ in der Stadthalle inszeniert. Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Anschließend ist ein Autorengespräch mit Mesut Bayraktar angekündigt.

In Aichtal wird es eine Menschenlichterkette geben

Auch in Kirchheim und in der Stadt Aichtal will man sich am 2. Oktober zu Demokratie und Menschlichkeit bekennen: Auf dem Kirchheimer Marktplatz gibt es dabei unter dem Motto „Strahlende Freiheit: Lichtprojektionen und Musik im Zeichen der Vielfalt und Menschlichkeit“ von 20 Uhr an einen inspirierenden Abend, der von Lichtinstallationen und Livemusik von der Band „Die Zwei“ sowie Bernhard Amsberg begleitet wird. Und in Aichtal hat der Kreisjugendring Esslingen eine Menschenlichterkette beim Schützenhaus in Grötzingen angekündigt. Los geht es dort mit dem Rahmenprogramm bestehend aus Mitmachaktionen, Infoständen und Gesangsbeiträgen zum Thema durch Vereine aus der Umgebung und Schulen um 18.30 Uhr, die Menschenlichterkette stellt sich um 20 Uhr auf.

Was ist die Lange Nacht der Demokratie?

Protagonisten

Die Lange Nacht der Demokratie in Baden-Württemberg ist eine Initiative der Allianz für Beteiligung, des Demokratiezentrums Baden-Württemberg, der Kirchlichen Landesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung, des Landesjugendrings, der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) und des Volkshochschulverbands. Die Lange Nacht wird von der Baden-Württemberg Stiftung, dem Sozialministerium, dem Kultusministerium und der LpB finanziell gefördert.

Ziel

Bei der Langen Nacht treffen sich Bürgerinnen und Bürger, Vertreter aus Politik und Medien, aus Kultur und Gesellschaft sowie Aktive aus der Jugend- und Erwachsenenbildung an zentralen Orten der teilnehmenden Kommune – auf Augenhöhe, im Austausch und in der Auseinandersetzung mit der Demokratie. Die verschiedenen Akteure sollen gemeinsam „ihre“ Lange Nacht der Demokratie gestalten und dabei ein deutliches Signal für die Demokratie aussenden.