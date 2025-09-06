Landwirtschaft im Kreis Esslingen: Gelbes Band am Streuobstbaum: Hier darf sich jeder kostenlos bedienen

1 Ernten erwünscht: Mit einem gelben Band sind die Bäume markiert. Foto: Landkreis Esslingen

Selbstpflücken erwünscht: Die Aktion „Gelbes Band“ an Obstbäumen wird im Kreis Esslingen fortgeführt. Wer zugreifen will, sollte einige Verhaltensregeln beachten.











Verlockend rot und gelb leuchten jetzt die Früchte des Herbstes an den Bäumen. Doch nicht Besitzer einer Streuobstwiese ist in der Lage, die Ernte selbst einzubringen. Deshalb gibt es im Kreis Esslingen auch in diesem Jahr wieder die Aktion „Gelbes Band“. Am Stamm angebracht signalisiert es: Hier darf jeder kostenlos zugreifen. Aber es gilt, einige Regeln einzuhalten.

Die rund 800 000 landschaftsprägenden Obstbäume im Landkreis Esslingen sind nicht nur schön anzuschauen, sie erfordern auch jede Menge Arbeit. Aufwendige Handarbeit, die von vielen fleißigen Stücklesbesitzern jedes Jahr geleistet wird – aber nicht mehr von jedem erbracht werden kann. Mit der Aktion sollen diese Bewirtschafter dabei unterstützt werden, ihr nicht benötigtes Obst an Dritte weiterzugeben, teilt das Esslinger Landratsamt mit.

Die Kreisverwaltung warnt: „Unerlaubtes Ernten an Bäumen ohne gelbes Band ist Diebstahl.“ Sich einfach selbst zu bedienen, ist Mundraub und kann vom Besitzer zur Anzeige gebracht werden. Wer sich an einem gekennzeichneten Baum bedient, sollte nur so viele reife Früchte ernten, wie er selbst verbrauchen kann. Dabei sollte er achtsam vorgehen und den Baum nicht beschädigen.

Nur so viel ernten, als man selbst verbrauchen kann, lautet eine der wichtigen Regeln beim gelben Band. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Unerlaubtes Ernten ist Mundraub

Durch die Kennzeichnung der Bäume mit einem in der Forstwirtschaft gebräuchlichen gelben Band aus Papier können die Besitzer eindeutig markieren, welche Bäume und Sträucher sie zur Ernte freigeben. Die Markierungsbänder sind unter anderem bei den örtlichen Bürgerämtern der teilnehmenden Kommunen erhältlich.

Nach Angaben des Landratsamtes machen mehr als 40 Städte und Gemeinden im Kreis bei der Aktion mit. Wie viele Bänder Jahr für Jahr ausgegeben und wie viele Bäume damit tatsächlich markiert werden, das wird jedoch in keiner Kommune erfasst. Dennoch ist sie nach Einschätzung der Kreisverwaltung ein voller Erfolg.