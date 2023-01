Landwirte in Hochdorf

1 Andrea und Tim Holzer haben ihren Hofladen auf ihrem neu erbauten Bio-Hof in Hochdorf eröffnet. Zu den Steckenpferden gehören Ziegenkäse und weitere Milchprodukte, die in der hofeigenen Käserei hergestellt werden. Foto: Katja Eisenhardt

Andrea und Tim Holzer haben sich in Hochdorf eine eigene ökologische Landwirtschaft samt Laden, Käserei und großem Ziegenstall aufgebaut. Den Schritt in die Selbstständigkeit als Landwirte bereuen sie nicht.















Link kopiert

Im vergangenen November zogen Andrea und Tim Holzer mit ihren Söhnen Tobias (10) und Johannes (12) nach dreieinhalb Jahren Planung und Bau innerhalb Hochdorfs von ihrem gemieteten Wohnhaus in ihr neues eigenes Domizil um. Am Waldrand, in der Verlängerung der Friedhofstraße, hat die junge Familie ein Grundstück gekauft und sich darauf mit dem Bau eines Biohofs einen großen Traum erfüllt. Dazu zählt einerseits das Ende letzten Jahres fertig gestellte Hauptgebäude mit den Wohnräumen sowie ein Hofladen und eine eigene Käserei.