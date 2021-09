Vandalismus in Filderstadt Unbekannte stehlen Traktor und verwüsten Felder

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Filderstadt (Kreis Esslingen) einen Traktor gestohlen und mehrere Felder verwüstet. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.