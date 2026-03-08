Landtagwahl Baden-Württemberg - Newsticker, Hochrechnung, Ergebnisse

14 Von links: CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel, Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir und AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier (Archivbild/Collage). Foto: IMAGO/Sven Simon

Spannung bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg: Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Grünen und CDU zeichnet sich ab. Wir berichten in diesem Newsblog über aktuelle Entwicklungen.











Link kopiert

Die Wählerinnen und Wähler von Baden-Württemberg sind am Sonntag (8. März) dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Wir begleiten die Wahl und die Entwicklung in den Tagen danach mit einem Newsblog.

In den letzten Umfragen war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Grünen, die in den vergangenen 15 Jahren mit Winfried Kretschmann stellten, und der CDU vorhergesagt. Wer wird also das Rennen machen? Der grüne Cem Özdemir oder Manuel Hagel von der CDU?