Landtagswahl Kreis Esslingen: FDP-Spitzenkandidat Rülke in Filderstadt: Ein Hoch auf die Entbürokratisierung
1
FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke (Mitte), Landtagsabgeordneter Dennis Birnstock (links) und Martin Joos, Vorsitzender des Verbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau, bei einer Veranstaltung im Landtagswahlkampf 2026 in Filderstadt. Foto: Greta Gramberg

Im Wahlkampf präsentiert sich Hans-Ulrich Rülke in Filderstadt als Experte für Entbürokratisierung. Dafür warb der FDP-Politiker.

﻿ Weniger Bürokratie und weniger staatliche Einmischung sind zentrale Forderungen der FDP im baden-württembergischen Landtagswahlkampf. „Entbürokratisierung ist dringend notwendig in der nächsten Legislaturperiode“, postulierte Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke, der aus der Wahl am 8. März als Koalitionspartner der CDU hervorgehen will, bei einem Besuch im Kreis Esslingen. Ein Abend ohne große emotionale Ausreißer und viel Zustimmung aus dem überschaubaren Publikum.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.