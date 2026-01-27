Im Wahlkampf präsentiert sich Hans-Ulrich Rülke in Filderstadt als Experte für Entbürokratisierung. Dafür warb der FDP-Politiker.
Weniger Bürokratie und weniger staatliche Einmischung sind zentrale Forderungen der FDP im baden-württembergischen Landtagswahlkampf. „Entbürokratisierung ist dringend notwendig in der nächsten Legislaturperiode“, postulierte Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke, der aus der Wahl am 8. März als Koalitionspartner der CDU hervorgehen will, bei einem Besuch im Kreis Esslingen. Ein Abend ohne große emotionale Ausreißer und viel Zustimmung aus dem überschaubaren Publikum.