Landtagswahl – Kreis Esslingen: Dieses Thema interessiert die Wähler im Kreis Esslingen am meisten

Fünf Tage lang konnten die Leserinnen und Leser unserer Zeitung in einer Online-Umfrage während der vergangenen Woche ein Votum dazu abgeben, welche Themen ihnen im Landtagswahlkampf am wichtigsten sind. Mehrfachnennungen waren dabei möglich.

Insgesamt stellt das Ergebnis der nicht repräsentativen Umfrage zwar keine allzu große Überraschung dar. Die eine oder andere Nuance fällt dabei aber doch aus dem Rahmen. So steht mit 43,8 Prozent – und obwohl sich in diesem Bereich in den vergangenen Jahren ja doch einiges getan hat – die „Kinderbetreuung“ bei den Befragten an vorderster Stelle. Die neue Landesregierung wird also nicht umhin kommen, in diesem Bereich nach weiteren Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen.

„Entlastung der Kommunen“ nicht allzu sehr im Fokus

Auf Rang zwei steht mit 42,8 Prozent der Komplex „Wirtschaft/Arbeitsmarkt“, was in der momentanen konjunkturellen Situation eher erwartungsgemäß kommt. Und auch das Thema „Sicherheit“ treibt die Befragten um. 38,9 Prozent der Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer sehen hierin eine vorrangige Aufgabe. Rang vier im Ranking nimmt mit 35,3 Prozent das klassische landespolitische Thema „Schulen“ ein.

Ein gutes Viertel sieht die „Verkehrsinfrastruktur“ (25,5 Prozent) sowie das Thema „Bauen und Wohnen“ (25,3 Prozent) als vorrangig an. Währenddessen stehen die Bereiche „Energie und Klimaschutz“ (22,9 Prozent) und „(Finanzielle) Entlastung der Kommunen“ (17,0 Prozent) bei weniger als einem Viertel der Befragten ganz oben auf der Agenda.

Bis zur Landtagswahl wird unsere Zeitung die Direktkandidaten aus den Wahlkreisen Esslingen, Kirchheim und Nürtingen mit den Top Drei der Themen, die den Menschen offenkundig unter den Nägeln brennen, noch konfrontieren.