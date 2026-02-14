1 Im Uhrzeigersinn: Faisal Osman (Die Linke), Teresa Schreiber (CDU), Katrin Steinhülb-Joos (SPD) und Cem Özdemir (Grüne) sind vier der 24 Kandidierenden in Stuttgart. Foto: privat, Pressefoto, dpa/Frank Molter

Die erste eigene Platte, eine schwere Krankheit als Kind oder was zu Hause gekocht wird: Die Stuttgarter Landtagskandidierenden verraten, was (fast) niemand über sie weiß.











Wir kennen die Gesichter, die Slogans von den Plakaten, vielleicht das ein oder andere Wahlprogramm. Aber was das für Menschen sind, die in Stuttgart für die Landtagswahl am 8. März antreten, wissen wir in den allermeisten Fällen nicht. Darum haben wir die 24 Kandidatinnen und Kandidaten der sechs größten Parteien gefragt, was über sie (fast) niemand weiß. Dabei mussten sie sich beschränken auf 150 Zeichen.