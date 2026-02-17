Landtagswahl in Stuttgart: In diesem Wahlkreis wird man Minister

In diesem Wahlkreis wird man Minister

1 Das sind die sechs aussichtsreichsten Kandidaten im Wahlkreis Stuttgart II: Cem Özdemir, Klaus Nopper, Steffen Degler (obere Reihe von links), Sara Dahme, Faisal Osman, Friedrich Haag (untere Reihe von links). Foto: Parteien

2021 spielte sich für die Christdemokraten im Wahlkreis Stuttgart II ein Drama ab. Cem Özdemir, der Spitzenkandidat der Grünen, will ein solches Drama vermeiden.











Link kopiert

Im Wahlkreis Stuttgart II (Filder) gedeihen und scheitern Karrieren. Gerhard Mayer-Vorfelder („MV“) und Christoph Palmer (beide CDU) nahmen nach blendenden Wahlergebnissen in diesem Sprengel als Kultus- und später Finanzminister (Mayer-Vorfelder) oder Staatsminister (Palmer) an Kabinettstischen Platz, der Grüne Winfried Hermann sicherte sich mit beachtlichen Voten seinen Rang als Verkehrsminister. Liefert der Filderwahlkreis auch bei der Landtagswahl am 8. März wieder einen Minister?