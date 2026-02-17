Landtagswahl in Stuttgart: In diesem Wahlkreis wird man Minister

2021 spielte sich für die Christdemokraten im Wahlkreis Stuttgart II ein Drama ab. Cem Özdemir, der Spitzenkandidat der Grünen, will ein solches Drama vermeiden.
Im Wahlkreis Stuttgart II (Filder) gedeihen und scheitern Karrieren. Gerhard Mayer-Vorfelder („MV“) und Christoph Palmer (beide CDU) nahmen nach blendenden Wahlergebnissen in diesem Sprengel als Kultus- und später Finanzminister (Mayer-Vorfelder) oder Staatsminister (Palmer) an Kabinettstischen Platz, der Grüne Winfried Hermann sicherte sich mit beachtlichen Voten seinen Rang als Verkehrsminister. Liefert der Filderwahlkreis auch bei der Landtagswahl am 8. März wieder einen Minister?