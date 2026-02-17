Landtagswahl in Stuttgart: In diesem Wahlkreis wird man Minister
1
Das sind die sechs aussichtsreichsten Kandidaten im Wahlkreis Stuttgart II: Cem Özdemir, Klaus Nopper, Steffen Degler (obere Reihe von links), Sara Dahme, Faisal Osman, Friedrich Haag (untere Reihe von links). Foto: Parteien

2021 spielte sich für die Christdemokraten im Wahlkreis Stuttgart II ein Drama ab. Cem Özdemir, der Spitzenkandidat der Grünen, will ein solches Drama vermeiden.

Im Wahlkreis Stuttgart II (Filder) gedeihen und scheitern Karrieren. Gerhard Mayer-Vorfelder („MV“) und Christoph Palmer (beide CDU) nahmen nach blendenden Wahlergebnissen in diesem Sprengel als Kultus- und später Finanzminister (Mayer-Vorfelder) oder Staatsminister (Palmer) an Kabinettstischen Platz, der Grüne Winfried Hermann sicherte sich mit beachtlichen Voten seinen Rang als Verkehrsminister. Liefert der Filderwahlkreis auch bei der Landtagswahl am 8. März wieder einen Minister?

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.