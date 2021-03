1 Bilder wie im Hambacher Forst: Mitten in Oberschwaben besetzen Schüler ein Stück Wald und bauen dort Baumhäuser. „Wir wollen den Kiesabbau verhindern.“ Foto: StZ/Wein

Jahrzehntelang war die CDU im württembergischen Allgäu das Maß aller Dinge. Jetzt erobert die Grüne Petra Krebs das Direktmandat und Jugendliche besetzen für den Klimaprotest ein Stück Wald. Was ist da los in Oberschwaben?

Wangen im Allgäu - Die Kühe hat an diesem nasskalten Tag kein Allgäubauer auf die Weide gejagt. Einsam steht dort ein Großplakat von Raimund Haser, an dem der Wind zerrt. Der CDU-Landtagsabgeordnete sitzt eher mäßig gelaunt in seiner Wohnküche. An der Glasvitrine hängen vom Wahlabend selbstgemalte Plakate. „Meine Tochter wollte mir Mut machen“, sagt der 45-Jährige. „35 Prozent“ steht dort in schöner Mädchenschrift. Doch es wurden nur 30,6 Prozent. Das Direktmandat ist weg.