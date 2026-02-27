Landtagswahl in Baden-Württemberg: So bewerten Politologen die neuen Umfragen vor der Wahl
1
Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir und CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel waren sich im Wahlkampf ziemlich oft einig. Foto: Marijan Murat/dpa

Lange sah es so aus, als wäre die Landtagswahl entschieden. Doch der komfortable Vorsprung der CDU ist wenige Tage vor dem 8. März zusammengeschrumpft. Das sind die Gründe.

Wenn sich eines an den Umfragen wenige Tage vor der Landtagswahl sicher ablesen lässt, dann das: Die Zeichen stehen auf eine Fortsetzung des Regierungsbündnisses zwischen Grünen und CDU. Von welcher Partei diese Landesregierung allerdings geführt werden wird, das ist unsicherer denn je in diesem Wahlkampf. „Ich glaube, das wird ein langer Wahlabend“, prophezeit der Politikwissenschaftler Frank Brettschneider von der Uni Hohenheim.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.