Landtagswahl in Baden-Württemberg: So bewerten Politologen die neuen Umfragen vor der Wahl

So bewerten Politologen die neuen Umfragen vor der Wahl

1 Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir und CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel waren sich im Wahlkampf ziemlich oft einig. Foto: Marijan Murat/dpa

Lange sah es so aus, als wäre die Landtagswahl entschieden. Doch der komfortable Vorsprung der CDU ist wenige Tage vor dem 8. März zusammengeschrumpft. Das sind die Gründe.











Wenn sich eines an den Umfragen wenige Tage vor der Landtagswahl sicher ablesen lässt, dann das: Die Zeichen stehen auf eine Fortsetzung des Regierungsbündnisses zwischen Grünen und CDU. Von welcher Partei diese Landesregierung allerdings geführt werden wird, das ist unsicherer denn je in diesem Wahlkampf. „Ich glaube, das wird ein langer Wahlabend“, prophezeit der Politikwissenschaftler Frank Brettschneider von der Uni Hohenheim.