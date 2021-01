CDU startet spät in den Wahlkampf

Landtagswahl in Baden-Württemberg

1 Der 32 Jahre alte CDU-Generalsekretär Manuel Hagel setzt stark auf einen digitalen Wahlkampf. Foto: KD BUSCH.COM

Aus der herben Niederlage im Jahr 2016 will die CDU Lehren ziehen für ihre Kampagne zur Landtagswahl 2021. Das Wahlprogramm wird erst am Wochenende verabschiedet – bewusst, sagt Generalsekretär Manuel Hagel.

Stuttgart - Ein Scan und dann fängt Susanne Eisenmann an, auf dem Smartphone zu sprechen anstatt auf dem Plakat still zu stehen. Die CDU setzt in ihrem Landtagswahlkampf wie schon bei der Bundestagswahl mit Angela Merkel auf „sprechende Plakate“. Mit Hilfe einer App wird die Spitzenkandidatin zum Leben erweckt und tut ihr Bedauern darüber kund, dass sie ihre Bürgertour coronabedingt nur digital und nicht vor Ort absolvieren kann.