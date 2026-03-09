Landtagswahl in Baden-Württemberg: 47,9 Prozent – Özdemir auch bei Erststimmen „Wahlkönig“

1 Hat am Wahlsonntag gleich mehrfach Grund zur Freude: Cem Özdemir. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir hat nicht nur in seinem eigenen Stuttgarter Wahlkreis ordentlich abgeräumt. Bei der baden-württembergischen Landtagswahl fuhr er nach den vorläufigen Ergebnissen auch den höchsten Stimmenanteil für ein Direktmandat im Land ein.

Seinen Wahlkreis Stuttgart II, den sogenannten Filderwahlkreis, gewann Özdemir deutlich mit 47,9 Prozent der Erststimmen. In keinem ausgezählten Wahlkreis konnte ein Direktkandidat oder eine Direktkandidatin einen höheren Stimmenanteil auf sich vereinen.

Özdemir auch bei Erststimmen knapp vor Hagel

Özdemirs direkter Konkurrent im Landtagswahlkampf, CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel, erreichte bei seinem ebenfalls klaren Sieg im Heimat-Wahlkreis Ehingen stattliche 47,1 Prozent - und lag damit beinahe ebenso dicht hinter Özdemir wie die CDU hinter den Grünen im landesweiten Ergebnis.