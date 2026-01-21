1 Er hört auf: Winfried Kretschmann räumt nach 15 Jahren den Sessel des Ministerpräsidenten. Wer wird sein Nachfolger? Foto: picture alliance/dpa

Im Ringen um Stimmen bekommen die Kandidaten der drei Wahlkreise rund um Esslingen für die Landtagswahl am Sonntag, 8. März, Schützenhilfe von politischen VIPs.











Der Sog des Wahlkampfs treibt Polit-Prominenz auch in sonst oft vernachlässigte Regionen. Im Vorfeld der baden-württembergischen Landtagswahl am Sonntag, 8. März, kommen Größen aus Land und Bund in den Kreis Esslingen, um die Werbetrommeln zu rühren.

Die Grünen: Cem Özdemir in Köngen

Er macht auch Werbung in eigener Sache. Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir ist in Köngen zu hören und zu sehen. Am Freitag, 23. Januar, wird er um 16 Uhr im Bürgerforum erwartet. Am Donnerstag, 5. Februar, kommt der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister in den Nachbarkreis Göppingen. Er tritt um 19.30 Uhr im Uditorium in Uhingen auf. In den Nachbarkreis kommt am Samstag, 28. Februar, auch ein anderes grünes Urgestein: Ricarda Lang referiert ab 14 Uhr in der evangelischen Akademie in Bad Boll über „Feminismus nervt? Warum Gleichberechtigung kein Wohlfühlthema ist“.

CDU: Carsten Linnemann kommt nach Neuhausen

Auch er möchte Werbung für sich selbst machen. CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel macht auf seiner Tour mit dem Titel „Bühne frei!“ im Vorfeld der Landtagswahl am Sonntag, 22. Februar, in Denkendorf Halt. Zusammen mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer redet er ab 19 Uhr in der Festhalle. Schützenhilfe bekommt er in seinem Wahlkampf auch von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Der Christdemokrat äußert sich am Freitag, 13. Februar, um 19 Uhr in der F. Zimmermann GmbH in der Bernhäuser Straße 35 in Neuhausen über „Wirtschaft, Wandel, Wohlstand. Wo steht Deutschland 2026?“.

SPD: Boris Pistorius spricht in Kirchheim

Er hat ebenfalls einen hochkarätigen VIP im Gefolge: SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch holt Verteidigungsminister Boris Pistorius mit ins Boot. Am Dienstag, 17. Februar, um 17.30 Uhr hat das sozialdemokratische Tandem in der Stadthalle in Kirchheim einen Auftritt. Und noch einen Spitzenpolitiker fährt die SPD auf: Am Donnerstag, 19. Februar, ab 19 Uhr ist Bundesumweltminister Carsten Schneider im Foyer der Stauferlandhalle in Salach im Kreis Göppingen zu Gast. Zu hören ist Andreas Stoch selbst etwa am Freitag, 6. Februar, ab 18 Uhr in der Location „An der Halle“ in Ostfildern-Nellingen.

Die Linke: Gregor Gysi tritt in Esslingen auf

Der Godfather der Linken wird für die baden-württembergische Landtagswahl reaktiviert. Gregor Gysi hat am Donnerstag, 19. Februar, um 19 Uhr einen Auftritt im Neckarforum in Esslingen. Der Bundesvorsitzende Jan van Aken kommt am Samstag, 24. Januar, um 18 Uhr in die Lutherkirche nach Nürtingen und spricht zu dem Thema „Friedenspolitik in Zeiten sozialer Kälte. Wie sicher ist unsere Welt – und für wen?“. Zwei der Spitzenkandidatinnen, Kim Sophie Bohnen und Mersedeh Ghazaei, stellen sich im Rahmen des Neujahrsempfangs am Sonntag, 25. Januar, um 11 Uhr im Lux in der Maille 4 in Esslingen vor.

FDP: Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke spricht in Filderstadt

FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke kommt am Montag, 26. Januar, um 18 Uhr ins Bürgerzentrum nach Filderstadt-Bernhausen. Seine Themen sind dann „Freiheit – Wachstum – Wohlstand“.