1 Regina Birner. Foto: /Jan Andreas Münster

Sie will ihr Fachwissen und neue Ideen in den Landtag einbringen – und so mit an einer Welt bauen, in der alle gut leben können: Regina Birner tritt zur Landtagswahl 2021 für die SPD im Wahlkreis Nürtingen an.

Kreis Esslingen - Es ist oft ein fröhliches Lachen zu hören im Gespräch mit Regina Birner. Beispielsweise, wenn sie von ihrer Wahlheimat Beuren spricht. 2011 sind sie und ihr Mann aus den USA an den Albtrauf gezogen. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, erinnert sich die heute 55-jährige Sozialdemokratin. Die wunderschöne Landschaft und der historische Ortskern hatten es dem Paar angetan. Und der Blick auf den Hohenneuffen: „Mein Mann ist ja Amerikaner und Burgen gibt es da nicht“, sagt Birner. 2011 wagte Birner einen Karriereschritt: Die Wissenschaftlerin am Internationalen Forschungsinstitut für Ernährungspolitik in Washington wollte wieder mit Studierenden zusammenarbeiten. Dieses Jahr will die aus Palling im Südosten Bayerns stammende Professorin, die an der Uni Hohenheim lehrt, wieder neue Wege gehen: Birner kandidiert für ein Landtagsmandat im Wahlkreis Nürtingen.