Landtagswahl BW 2026: „Wird ihm eher schaden“ – Welchen Einfluss hat das Hagel-Video auf die Wahl?
1
Für CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel dürfte die Debatte um seine Äußerungen in einem acht Jahre alten Video zur Unzeit kommen. Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH

Hagels Äußerungen in einem Video von 2018 schlagen Wellen. Gefährden sie seinen Wahlerfolg? Eine Befragung zur Bundestagswahl 2025 deutet an: Die Debatte kommt für die CDU zur Unzeit.

Das acht Jahre alte, Anfang dieser Woche in den Blick einer breiten Öffentlichkeit geratene Video mit Manuel Hagels Äußerungen über eine Diskussion mit Zehntklässlerinnen („braune Haare, rehbraune Augen“) bringt ihm Sexismus-Vorwürfe ein – und könnte den CDU-Erfolg bei der Landtagswahl am 8. März gefährden. Zumindest lässt sich das aus einer bislang unveröffentlichten Befragung von Pollytix aus dem Februar 2025 ableiten.

