Landtagswahl Baden-Württemberg: Was die Kandidaten im Wahlkreis Kirchheim zum Thema Kinderbetreuung sagen

Was die Kandidaten im Wahlkreis Kirchheim zum Thema Kinderbetreuung sagen

6 Der Kitabesuch ihrer Kinder wird für viele Eltern zunehmend zur finanziellen Belastung. Foto: Monika Skolimowska

Das Thema treibt viele Familien im Kreis Esslingen um. Was sollte die Politik tun? Vor der Landtagswahl haben wir Kandidaten im Wahlkreis Kirchheim um Antworten gebeten.











Wird der Kitaplatz zum Luxusgut – unbezahlbar für Normalverdiener? Viele Eltern sehen sich mit stark steigenden Gebühren konfrontiert. Inzwischen kostet die Vollzeitbetreuung mancherorts schon mehrere Hundert Euro im Monat. Tendenz steigend. Diese Entwicklung treibt viele Familien im Kreis Esslingen um, wie unsere Leserbefragung ergab. Vor der Landtagswahl am 8. März haben wir deshalb die Kandidatinnen und Kandidaten der im Bundes- und Landtag vertretenen Parteien im Wahlkreis Kirchheim befragt, wie die Politik ihrer Ansicht nach gegensteuern könnte.