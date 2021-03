Feuerwehreinsatz in Altbach Brand in Dachgeschosswohnung – 100.000 Euro Schaden

Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Sonntagmorgen zu einem Wohnungsbrand nach Altbach (Kreis Esslingen) ausgerückt. Ein Rauchmelder in dem Mehrfamilienhaus hatte Bewohner auf den Brand in der Dachgeschosswohnung aufmerksam gemacht.