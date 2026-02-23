In einem Satz: Was die Kandidaten für Stuttgart tun wollen

1 Muhterem Aras, Christian Köhler, Sara Dahme, Friedrich Haag, Klaus Nopper und Mersedeh Ghazaei (im Uhrzeigersinn) sind sechs der 24 Kandidierenden in Stuttgart. Foto:

Begrenzt auf 150 Zeichen: Die Stuttgarter Kandidatinnen und Kandidaten für den Landtag sagen, was sie konkret für die Menschen in der Landeshauptstadt tun wollen.











Wir kennen die Gesichter, die Slogans von den Plakaten, vielleicht das ein oder andere Wahlprogramm. Aber was die Stuttgarter Kandidatinnen und Kandidaten der Landtagswahl konkret für Stuttgart und die Menschen, die dort leben, tun wollen, bleibt oft recht schwammig. Darum haben wir die 24 Kandidatinnen und Kandidaten der sechs größten Parteien gefragt, worauf sie den Fokus legen. Dabei mussten sie sich beschränken auf 150 Zeichen.