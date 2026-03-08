Landtagswahl Baden-Württemberg: Die Live-Ergebnisse der Wahlkreise im Landkreis Esslingen

In Baden-Württemberg wird an diesem Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Hier finden Sie die Ergebnisse und unsere Berichterstattung rund um die Landtagswahl.











Die Bürgerinnen und Bürger von Baden-Württemberg sind am Sonntag, 8. März, dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Bereits jetzt ist klar, dass mit der anstehenden Wahl eine politische Ära zuende geht. Der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann tritt nicht erneut an, er war seit 2011 im Amt.

Neben der umfangreichen Berichterstattung über den Wahlkampf mit Blick auf den Wahlsonntag liefern wir am Abend des Wahlsonntags die konkreten Ergebnisse aller Wahlkreise, auch im Landkreis Esslingen.

Hier geht es zu den aktuellen Ergebnissen der Landtagswahl

Bei dieser Landtagswahl greift erstmals das neue Wahlrecht. Künftig haben Wahlberechtigte zwei Stimmen, ähnlich wie bei der Bundestagswahl. Mit der Erststimmt wird direkt eine Kandidatin oder ein Kandidat im Wahlkreis gewählt, mit der Zweitstimme die Partei. Wahlberechtigt sind alle Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit, außerdem zum ersten Mal auch Jugendliche, die am Wahltag mindestens 16 Jahre alt sind.